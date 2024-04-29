طرق استخراج جواز السفر والرسوم المطلوبة

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة للعام الجارى 2024، تسهيلا على المواطنين للسفر إلى الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024

تقديم الموقف من التجنيد الخاص للذكور فقط.

وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبته في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.

توفر عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا

- الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات

- يجب إنشاء حساب جديد

- تعيين كلمة سر جديدة، وإدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي

- إرفاق 4 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- إرفاق شهادة مؤهل دراسي.

- تحديد الموقف من التجنيد للذكور فقط.

- إرفاق صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

وحددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة رسوم استخراج جواز السفر بـ 950 جنيهاً للعادي بانتظار 8 أيام، أو 1010 جنية للمستعجل بعد يومين انتظار، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه .

زيادة رسوم استخراج جواز السفر

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم 14 مارس، القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

فبعد الإطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.