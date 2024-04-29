محافظ القليوبية يتابع توريد القمح بصومعة الغلال بعرب العليقات بالخانكة

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإهتمام بالمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر، ومن أجل اكتفاء مصر ذاتياً من إنتاج الغذاء المحلي ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم بتفقد صومعة القمح بعرب العليقات بالخانكة لمُتابعة إنتظام عملية توريد القمح.



هذا وقد أوضح "محافظ القليوبية" أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 20480 فدان قمح، وأن اجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 29.831.391 طن، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



وتابع " الهجان" آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين عنه حسب نسبة النقاوه أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف و1950جنيه لأردب القمح 23درجة و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها ٤٨ ساعة .