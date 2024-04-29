اقرأ غدا بالوفد.. مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"حماس" في القاهرة لمناقشة الرد الإسرائيلي وتنفي ترك القطاع وتعرضها لضغوط

قطر تشارك بوفد رفيع المستوى و"بايدن" يهاتف "نتنياهو" لدفع المفاوضات

مصدر فلسطيني: الحركة سوف توافق على المقترح المصري حول الهدنة

عبدالسند يمامة: نرفض الاجتياح البري لرفح الفلسطينية ونؤيد إجراءات الدولة المصرية

اللحوم على طريق الأسماك.. نجاح دعوات المقاطعة.. وتجار بورسعيد يتعهدون بتخفيض الأسعار 30%

اليوم انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للشركات

أمير الكويت يصل القاهرة في زيارة تاريخية لبحث القضايا الإقليمية

"مدبولي": 85% من المساعدات الإنسانية إلى غزة مصرية

مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين ضيف بتكلفة 10 مليارات دولار سنويا تتحملها الدولة

السيسي خلال لقاء قمة مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: لابد من تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

توافق على تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

إطلاق خط طيران مباشر من المدن البوسنية إلى الغردقة