رئيس مدينة العريش يتفقد تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

فى ضوء توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين، قام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يرافقه سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية والمشروعات والتخطيط والعلاقات العامة حيث قام بتفقد بعض المشروعات علي أرض الواقع وماوصلت إليه الأعمال.

وقام بالمرور ومتابعة أعمال رصف شارع موازي (بديل) لمحور الفاتح من عند مسجد النور حتي شارع 25 ماوصلت إليه أعمال الرصف فيه حيث جاري أعمال الرصف الأن من قبل الشركه المنفذه وكانت هناك بعض الملاحظات علي الأعمال سيتم تنفيذها، ثم قام بالمرور علي مشروع أنشاء الحملة الميكانيكية للمجلس بجوار المخازن الجديده بمنطقة خدمات عاطف السادات حيث العمل جاري من قبل الشركه المنفذه.

كما تفقد الأعمال والأنشاءات وماتم علي أرض الواقع وقد أبدي بعض الملاحظات سيتم تنفيذها، وبالمرور علي أعمال الحديقة المركزية لمدينة العريش أمام الصالة المغطاه والتي يتم تنفيذها علي مساحة 58000 مترمربع وعلي عدة مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحله الأولي الأن وأبدي بعض الملاحظات سيتم تنفيذها وأثنى رئيس المدينة على المجهود المبذول علي الأرض من تنفيذ المشروعات وطالب بالتنفيذ في المواعيد المحدده وطبقا للموصفات المطلوبة.

