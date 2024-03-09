الطيار أحمد شنن رئيسًا لـ«إير كايرو» والعضو المنتدب خلفًا لحسين شريف

أعلنت شركة «إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدنى عن تعيين كابتن طيار أحمد شنن رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، وذلك خلفًا للأستاذ «حسين شريف» الذى تقدم باستقالته من المجلس، وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر له لما بذله من مجهود فى النهوض بالشركة خلال 4 سنوات توليه الإدارة.

وكان كابتن أحمد شنن يشغل منصب مدير عام العمليات الجوية بالشركة ومدرب معتمد من منظمة ICAO، كما شغل منصب المدير العام للسلامة والجودة بالشركة.

وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته فى كابتن شنن وأكد ثقته فى قدرته على قيادة الشركة فى هذا الوقت المهم، وقدم شنن الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم وأعرب عن التزامه المطلق لتحقيق رؤيه وأهداف الشركة... وشدد شنن بشكل خاص على أهمية استمرارًا لمسيرة النمو وتنويع الخدمات بما يتماشى مع الأهداف المحددة للخطة الاستراتيجية 2027، حيث تعتمد شركة إير كايرو على سجل حافل بالنجاح الممتد على مدار 20 عامًا والاستفادة من الخبرات والتجارب الكبيرة لعامليها القادرة على الحفاظ على مكتسبات إير كايرو وتعزيزها.

مجلس إدارة إير كايرو، بقيادة الكابتن شنن، عبر عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكداً الدور المهم الذى سيقوم به الكابتن شنن فى قيادة الشركة خلال هذه المرحلة الحاسمة. إن الخبرة الطويلة والتزامه بالتميز هما الضمانة لمواصلة النجاح والتطور فى عالم الطيران السريع التغيرات....وأكدت آير كايرو فى ختام إعلانها أنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد حسين شريف على جهوده وإسهاماته القيمة خلال فترة توليه المنصب، متمنية له التوفيق فى مساعيه المستقبلية.

مع التأكيد أن تعيين الكابتن أحمد شنن يمثل فصلاً جديداً فى مسيرة إير كايرو نحو الابتكار والتميز فى خدمة عملائها وتعزيز مكانتها كشركة طيران رائدة فى المنطقة.