عبور 220 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح

تواصل السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري الحدودي مع غزة، اليوم الأثنين، لعبور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والأدوية والوقود ولخروج الجرحى والمصابين، والمرضى الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.



وصرح محمد رضوان، نائب رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن السلطات المصرية، قامت بفتح معبري رفح البري وكرم أبو سالم الحدودي، مع غزه صباح اليوم الإثنين



وأشار رضوان إلى دخول 220 شاحنة مساعدات، إنسانية وطبية وغذائية، إلى غزة من معبر كرم أبو سالم، ومن معبر رفح، كما تم تسليم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا”، والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، 8 شاحنات وقود منهم 4 شاحنه غاز المنازل، و4 سولار.



وأوضح نائب رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء المصدر عن انه تم عبور ٤٥ شاحنه من معبر رفح منهم 4 غاز و4 سولار كما عبرت 175 شاحنه مساعدات إنسانيه تتضمن مساعدات 160 شاحنة، تشمل 40 مواد غذائية، 4 مستلزمات طبية 1 أدوية، 30 فرشات 2 مياة.



1 ملابس وأحذية، 25 شاحنة دقيق، 2 شاحنة أرز، والباقي متنوع وقطاع خاص 15 شاحنة، منهم 6 شاحنة دجاج ولحوم مجمدة، 1 شاحنة خضار مجمدة، 2 ألبان، 47 جريح ومصاب، يرافقهم 92 من أقاربهم وجارى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

كما أفاد المصدر، بوصول دفعة جديدة من الأجانب، وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة و230 من المصريين من أصل فلسطيني، و560 فلسطيني من أصحاب الإقامات، و6 من تركيا، و2 من فنلندا، و1 من السويد و4 من أمريكا.



وقد غادر من مصر إلى غزة، 2 حالة وفاة، و35 أفراد من العاملين في الصليب الأحمر، ومنظمات دولية وعالمية وأممية، مضيفًا أنه جاري تجهيز، 250 شاحنة مساعدات إنسانية، وطبية وغذائية، في معبري كرم سالم ومعبر العوجا التجاري، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة في وقت لاحق.