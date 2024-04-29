صور.. تغطية الترعة الموازية لبحر بسنديلة بالدقهلية غير مطابق للمواصفات

أثيرت ممارسات بعض المقاولين في مجال البناء والتشييد قضايا الجودة والسلامة، وهو ما ينطبق على مقاول تغطية الترعة الموازية لبحر بسنديلة في محافظة الدقهلية، يُشتبه في أن المقاول يقوم بتغطية المواسير بالطمي بدلاً من استخدام الرمل والسن، مما يشكل خرقًا واضحًا للمواصفات والمعايير المطلوبة لهذا النوع من الأعمال.

تغطية الترعة الموازية لبحر بسنديلة بالدقهلية بإستخدام الطمي بدلاً من الرمل ..

وأكد أحدالأهالي - أن تغطية الترع بالمواسير بمواد عالية الجودة ومطابقة للمواصفات أمرًا حيويًا لضمان استدامة وفاعلية البنية التحتية المائية.

وفي هذا السياق - فإن استخدام الرمل والسن يعد من أهم الممارسات الموصى بها، حيث يتمتعان بمرونة ومتانة لتحمل الضغوط والاهتزازات التي قد تحدث على مر الزمن، ومع ذلك، يثير استخدام المقاول للطمي في تغطية المواسير تساؤلات حول جودة العمل المنفذ وامتثاله للمعايير المهنية والقوانين البنائية.

وأنه على الرغم من أن للطمي استخدامات في بعض الأحيان، مثل ترميم الطين أو تأمين العزل الرطوبي، فإن استخدامه في تغطية المواسير يعد تجاوزًا للمواصفات والمعايير الفنية المتعارف عليها في هذا المجال. قد يؤدي استخدام المقاول للطمي إلى تأثير سلبي على أداء المواسير وعمرها الافتراضي، فضلاً عن زيادة خطر تسرب المياه وانهيار البنية التحتية في المستقبل، ويجب أن تلتزم الشركات والمقاولون في قطاع البناء بالالتزام الصارم بالمواصفات والمعايير المهنية. ينبغي على السلطات المختصة أن تتخذ إجراءات رادعة ضد المقاولين الذين يخالفون هذه المعايير، سواءً عبر تطبيق الغرامات المالية أو سحب التراخيص أو تقديم العقوبات القانونية اللازمة.

الخطير في الأمر إن تجاوز المقاول في تغطية المواسير بالطمي بدلاً من الرمل والسن يمثل انتهاكًا صارخًا للمواصفات ويعرض البنية التحتية للمشاكل والتلف في المستقبل. يجب أن تكون الجودة والسلامة هما الأولوية القصوى في أعمال البناء والتشييد، وينبغي على الجهات ذات العلاقة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام المقاولين بالمعايير والمواصفات الفنية.

وطالب الأهالي سرعة تدخل المحافظ وجميع المسئولين عن هذا القطاع من الأعمال ووقف هذه المهزلة واعادة الردم بالطرق الصحيحة.