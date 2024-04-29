طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج| تمنع هشاشة العظام ومفيدة للدايت

تعد فاكهة الأفوكادو من الفواكة الخالية من السكر بشكل طبيعي وهي مصدر جيد للألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى احتوائه على دهون جيدة، كما يوفر الأفوكادو المغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الحيوية الأخرى، لذلك لا يستغنى عنه مرضى السكري، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج الصحية واللذيذ.

سلطة الأفوكادو بالدجاج

طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

المقادير

- الصوص :

عصير الليمون : ربع كوب

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

فلفل هالابينو : ملعقة كبيرة (مفروم)

العسل : 2 ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع إلى قطع صغيرة)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- مانجو : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أرباع)

- الذرة : نصف كوب (طازجة أو مجمدة)

- البصل : ربع حبة (مقطع شرائح رقيقة)

طريقة التحضير

لتحضير الصوص: في وعاء متوسط، اخلطي مكونات الصوص حتى تمتزج وتبليها بالملح والفلفل الأسود.

في وعاء كبير، اخلطي مكونات السلطة مع الصوص المحضر.

قلبي المكونات برفق حتى تتغطى السلطة بالصوص، ثم تبليها حسب المذاق بالملح والفلفل الأسود، وقدميها.

فوائد الأفوكادو

خسارة الوزن

يساعد الأفوكادو على إنقاص الوزن عند تناوله بكميّاتٍ مُعتدلة، وذلك بسبب احتوائه على كمية جيدة من الدهون غير المشبعة الأُحادية والألياف الغذائية، وحسب إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة (Nutrition) عام 2013، وأُجريت على 26 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، فإنّ تناول نصف حبة من الأفوكادو ضمن وجبة الغداء يُساعد على الشعور بالشبع لمدةٍ تتراوح بين 3 إلى 5 ساعات بعد تناول الوجبة.

ولكن من الجدير بالذكر أنّ إنقاص الوزن بطريقة صحية يعتمد على اتّباع عِدّة خطوات، ولا يُمكن الاعتماد على طعامٍ أو طريقةٍ واحدةٍ فقط، فكما أنّه لا يوجد سببٌ واحدٌ للسّمنة أو زيادة الوزن، فإنّه لا يوجد حلٌ واحدٌ لنزول الوزن أيضًا.

مصدر غني بالألياف الغذائية إذ تُزوّد 100 غرامٍ من الأفوكادو الجسم بما يُقارب 27% من الكميّة المُوصى بتناولها يوميّاً من الألياف، ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد نوعان مُختلفان من الألياف في فاكهة الأفوكادو، يتوزعان بنسبة 25% للألياف القابلة للذوبان في الماء، ونسبة 75% للألياف غير القابلة للذوبان في الماء.

مكافحة السرطان

يرجع الفضل في خصائص الأفوكادو لمكافحة السرطان لكل من:

حمض الأوليك: حمض دهني أحادي غير مشبع، يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا والقولون. (حمض الأوليك موجود أيضًا في زيت الزيتون والمكسرات).

مركبًا الأفوكاتين بي: يقتل خلايا سرطان الدم.

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

يمنع هشاشة العظام

فيتامين (ك) من الفيتامينات المطلوبة لتقوية العظام لأنّها تعزّز امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقلل من إفرازه في البول، كما يمد الأفوكادو الجسم بنسبة 18% من القيمة اليومية من فيتامين (ك).

علاج الإكتئاب

تكمن فوائد الأفوكادو في مخزونه من حمض الفوليك، حيث يعطيك 10% من حاجتك اليومية والمرتبطة بحسب الدراسات بانخفاض مستويات الاكتئاب، حيث يعمل على تحسين المزاج. يساعد حمض الفوليك على منع تراكم الحمض الأميني المعروف بالهرموسيستين الذي يضعف الدورة الدموية ويؤثّر على مدّ الدماغ بالعناصر الغذائية. كذلك يساعد في إنتاج السيروتين والدوبامين والنورادرينالين المنظمين للمزاج والنوم والشهية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأفوكادو غنياً بفيتامين (ب) الذي يعزّز نقصه خطر الإصابة بالاكتئاب ويقلل من الاستجابة للأدوية المضادة له.