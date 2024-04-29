انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

قيمة الجائزة للمؤسسات 60 ألف دولار و 4 آلاف دولار للأفراد

عقدت بالقاهرة الجلسة الإجرائية للمجلس التأسيسي لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية والتي أنشئت بالتعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.

وترأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين سنًّا دكتور عبد العزيز محي الدين خوجة وزير الثقافة السعودي الأسبق لإنجاز ما يأتي :-



أولًا - الاطلاع على مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية لإطلاق الجائزة.



ثانيًا - انتخاب رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس لمدة أربعة أعوام.



ثالثًا - اعتماد ترشيح أمين سر مجلس أمناء الجائزة من قبل مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.



وتم خلال الاجتماع بالإجماع انتخاب رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي ، رئيساً لمجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية .



كما اعتمد مجلس أمناء الجائزة اختيار عبدالرحمن خالد البابطين أمين سر الجائزة .



ثم بعد ذلك عقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه الأول برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء الجائزة .

"سعـــــــود عبدالعزيز البابطين رئيساً فخرياً للجائزة".



استهلت الجلسة باقتراح عادل العسومي اختيار سعود عبدالعزيز البابطين رئيساً فخرياً لمجلس أمناء جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية .

ثم بدأ مجلس الأمناء بمناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي شمل البنود الآتية: -- اختيار فروع الجائزة للدورة الأولى

أولًا - اختيار مجال منح الجائزة في فرع الأفراد والشخصيات وتم بالإجماع اختيار مجال(البرامج الرقمية والإلكترونية في خدمة اللغة العربية ).



وفي نفس البند تم اختيار مجال منح الجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، وتم اختيار مجال( اللغة العربية وتخطيط السياسات اللغوية)

كما تم اقتراح تعديل قيمة الجائزة لتصبح 60 ألف دولار للمؤسسات، و40 ألف دولار للأفراد .



ثانيًا - الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة لمعايير الترشح للجائزة .



ثالثًا - الاتفاق على آلية عمل لجنة التحكيم المنبثقة عن المجلس .

على أن يتم تشكيل عدد 2 من اللجان :-

-لجنة للمبادئ العامة لعمل مجلس الأمناء والصياغات والتي تشكل من الأعضاء الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) ،الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.



- وتم تشكيل لجان تحكيم الجائزة والتي تشكل من الأعضاء د/ سالم خدادة (الكويت) ،د/ عبد العزيز محي الدين خوجة (المملكة العربية السعودية) ، الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) ،الدكتور محمد مشبال (المملكة المغربية)، الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.

"أكتوبر القادم موعد حفل توزيع جوائز عبدالعزيز البابطين للابداع في خدمة اللغة العربية"

رابعًا -تحديد توقيتات الجائزة ، وموعد الإعلان عن الجائزة

-واتفق أعضاء المجلس برئاسة العسومي على أن يكون الإعلان عن الجائزة وشروطها قبل تاريخ 15 مايو 2024 ،وتكون المدة المتاحة للترشح أربعة أشهر ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في شهر سبتمبر 2024 م ، وتوزيع الجوائز في شهر أكتوبر 2024 م.

ومن جهته قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الجائزة تهدف إلى الاحتفاء باللغة العربية على نحو يفرض ضرورة المحافظة عليها والاعتماد على الوسائل الناجحة لتمكينها وتأكيد حضورها بين أبنائها والناطقين بغيرها من أبناء الأمم الأخرى.



ونوه إلى أن التعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية يعد مثمراً لما تتمتع به المؤسسة من عراقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم.

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