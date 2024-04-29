قرار عاجل ضد المتهمين بخطف ابن وزير الصحة الأسبق

قررت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق لجلسة 26 مايو.

تأجيل محاكمة 10 متهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق

وجاءت أسماء المتهمين في القضية رقم 11917 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر وفق أمر الإحالة، هم كلا من، م.ح - و"م.س" و"ع. ح" و " ع.ج" و"س. ح " و" م.ع " و" م.م" و"ز.ع" و "م.س" وه.ع".

وأسندت النيابة العامة، أن المتهمين في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفى، إذ أنه على إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدؤه باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم نقلوه بواسطة مركبته ومركبات أخرى، مهددين إياه بواسطة السلاح الأبيض - محل الوصف الرابع - لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة - منطقة بشتيل - أوسيم - الجيزة، ثم قاموا بنقله إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر - والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية ب 95 شارع راغب باشا الحمرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليه عمر حاتم مصطفى دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم - وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول.

وأضحت التحقيقات أن المتهمين احتجزوه المجني عليه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهمية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدات السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتياتهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الاتهام.