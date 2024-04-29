وكيل تعليم قنا يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية السنوي

شَهِد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأثنين معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي والذي نظمته ادارة قنا التعليمية، وذلك بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني ووفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والرائد عمرو مصطفى مكتب المستشار العسكري وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والدكتور حسن تهامى كلية التربية بجامعة جنوب الوادى ومحمد نور الدين مجلس امناء ادارة قنا ووسعودى صابر رجل أعمال وعدداً من القيادات التعليمية والتنفيذية والأعلامية بالمحافظة.

بدأ مراسم الحفل الختامي بالقرآن الكريم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاها عددًا من العروض الفنية، والعروض الرياضية وعروض موسيقية لكورال مدرسة السيدة زينب ، والقصائد الشعرية والدينية ومسرح للعرائس.

كما تفقد وكيل الوزارة معسكر الكشافة بالمدرسة والذي أقيم على هامش فعاليات الحفل الختامي للأنشطة التربوية، وضم المعرض العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة والذكاء الاصطناعي والتنمر وكذلك التغيرات المناخية ، وأنشطة متميزة لذوي الهمم وركن للتربية الخاصة وتفقد وكيل الوزارة معرض الصحافة والإعلام التربوي والتربية الفنية والأقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والمجال الصناعى والمكتبات والتربية النفسية والتربية الأجتماعية.

وأكدت وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية فى كلمتها التى رحبت فيها بالحضور اهمية الانشطة التربوية والتى تعد الداعم الأساسي للتعلم بما يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم ولفتت إلى أن الحفل والمعرض الختامى شمل عدة انشطة متميزة هى حصاد عام حافل بالانجازات بجميع المدارس على مستوى ادارة قنا التعليمية.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بالجهد المتميز المبذول في العمل بجميع أقسام الأنشطة التربوية بالمعرض، الذي يحتوى على أعمال فنية ومجسمات، وإنتاج أعمال فنية مبتكرة، ولوحات علمية متنوعة ، مؤكدًا على أهمية الأنشطة التربوية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب علي كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع.

كما شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا احتفالية ختام الأنشطة الطلابية التي نظمتها مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا بحضور وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة .

استهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري و تلاوة خاشعة لآيات الذكر الحكيم من أحد تلاميذ المدرسة ثم كلمة الأستاذة هيام محسن عمر مدير إدارة المدرسة التي أثنت فيها على تعاون فريق العمل بالمدرسة وإخلاصهم الذي أسفر عن العديد من المراكز المتميزة من بينها تحقيق فريق التربية الموسيقية المركز الخامس على مستوى الجمهورية في العزف ، وكذلك مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة لإدارة قنا التعليمية والمديرية .

وتحدثت وفاء رشاد مدير عام الإدارة عما حققته المدرسة والإدارة بوجه عام في مجال الأنشطة التربوية و أشارت إلى مساهمة الأنشطة فى تعليم الطالب كيفية استغلال وقت الفراغ باكبر شكل ممكن ، وزيادة ورفع الكفاءة والمقدرة العلمية للتلاميذ. وصقل وبناء المواهب وتنمية المهارات .

كما قدم تلاميذ المدرسة أكثر من اوبريت و قصيدة وإنشاد ديني و مجموعة من العروض الفنية الجماعية المتميزة ، بجانب عرض تقديمي يوضح ورش العمل و مسابقات التربية الفنية والتربية الاجتماعية التي أجريت بالمدرسة .

اختتمت الاحتفالية بإهداء درع باسم المدرسة إلى مدير تعليم قنا ، وكرم الوكيل ومدير عام الإدارة كلا من الدكتور محمد عيد فارس مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة أميمة بدري نائب مدير المركز و الاستاذة نجوى عبد الله الأم المثالية بالمدرسة و المعلمة الفعالة و معلمات الصفوف الأولى واخصائيات التربية الاجتماعية والفنية والموسيقية الماهرات ، والتلاميذ الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والمشاركين في العروض الموسيقية والفنية.