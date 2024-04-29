"الطب البيطري والتنمية المستدامة لسيناء" مؤتمر طلابي بجامعة العريش

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والأستاذ الدكتور عيد المقصود عبد القادر سليمان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عيد على موسي، عميد كلية الطب البيطري، افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني "الطب البيطري والتنمية المستدامة لسيناء: الفرص والتحديات"، الذي نظمته كلية الطب البيطري اليوم بالجامعة، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجال الطب البيطري.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أهمية الطب البيطري في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بموقع جغرافي متميز وإمكانيات هائلة لتنمية الثروة الحيوانية، وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم البيطري، وتعمل على تأهيل كوادر بيطرية متميزة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سيناء.



من جانبه، أوضح الدكتور عيد المقصود عبد القادر سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء في مجال الطب البيطري، وتبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل تطوير هذا المجال الحيوي.

بدوره، أكد الدكتور عيد على موسي، عميد كلية الطب البيطري، على أهمية البحوث العلمية في تطوير مجال الطب البيطري، مشيرًا إلى أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي بين طلابها، وأضاف سيادته أن المؤتمر يضم جلسات علمية تناقش أحدث البحوث في مجال الطب البيطري، كما يتضمن معرضًا للمنتجات والخدمات البيطرية.

وعن المؤتمر يهدف المؤتمر إلى مناقشة دور الطب البيطري الفعال في تنمية الاقتصاد القومي، استشراف الآفاق المستقبلية للطب البيطري في تحقيق التنمية المستدامة، التباحث حول سبل تنمية الثروة الحيوانية في مصر في إطار رؤية مصر 2030.



وتناولت فعاليات المؤتمر العديد من المحاور الهامة، شملت:-



- الطب البيطري ودوره الفعال في تنمية الاقتصاد القومي: حيث تم عرض دور الطب البيطري في ضمان صحة الحيوان والإنتاجية الحيوانية، ودوره في توفير الغذاء الآمن، ومساهمته في تنمية الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل جديدة.

- الآفاق المستقبلية للطب البيطري في التنمية المستدامة: حيث تم مناقشة أحدث التطورات في مجال الطب البيطري، ودوره في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

- تنمية الثروة الحيوانية - رؤية مصر 2030: حيث تم التباحث حول سبل تنمية الثروة الحيوانية في مصر في إطار رؤية مصر 2030، ودور الطب البيطري في تحقيق هذه الرؤية.

وفي هذا السياق، وأشاد المشاركون في المؤتمر بمستوى التنظيم الجيد، وبالدور الذي تقوم به جامعة العريش في تعزيز البحث العلمي وتطوير التعليم البيطري.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من الطلاب، كما تم إصدار توصيات تضمنت العديد من المقترحات لتطوير مجال الطب البيطري في سيناء وتحقيق التنمية المستدامة.