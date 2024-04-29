تأجيل محاكمة مضيفة طيران أنهت حياة ابنتها

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مضيفة طيران تونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات لإدانتها بإنهاء حياة ابنتها لجلسة 29 مايو.

تأجيل محاكمة مضيفة طيران قتلت ابنتها

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

ومن جهة اخرى اجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل 2024، لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم.

محاكمة 35 متهما في قضية حادث قطار طوخ

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة ضياء الدين سعيد، وأمانة سر محمد طايل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة 25 شخصا وإصابة 152 شخصا والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.