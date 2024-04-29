التأمين الصحى ببنى سويف: توريد عدد من الأصناف خاصة ببعض الأمراض المزمنة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مدير عام التأمين الصحي الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، موجها بسرعة التعامل في إطار المتاح مع أية مستجدات في هذا الملف الحيوي، خاصة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن، ومشددا على بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، مع ضرورة التعامل الفوري مع مطالب أو شكاوى المواطنين.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد يحيى أسماعيل مدير التأمين الصحى ببنى سويف، أنه قام اليوم بمتابعة الموقف الحالى لجميع العيادات والمستسفي من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وخصوصا الأمراض المزمنة، حيث تم اليوم توريد العديد من الأصناف منها عدد 3 أصناف خاص بمرضي السكر وعدد 5 أصناف خاصة بمرضى الضغط وعدد 2 صنف خاصة بمرضي السيولة وعدد 4 أصناف خاصة بالأمراض النفسية ،وعدد 3 اصناف من قطرة العين ،وعدد 14 صنف متنوعة للعديد من التخصصات الاخري بكميات تكفى وفق المخزون الاستراتيجي لا تقل عن 3 شهور.

كما أوضح مدير عام الفرع أن بعض الأصناف تأخر التوريد لها، نظرا لزيادة الاسعار وتحديث منظومة الشراء الموحد وتم التسميح بالطلب على المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات، وان طلبات الإمداد يتم مراجعتها من أكثر من جهة وكل مرحلة تستغرق وقت ويتم الاستعجال للموافقة باستمرار، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة أزمات لمتابعة النواقص اول بأول، مع العلم أنه يوجد مسئول لحصر وتجميع صور الروشتات بادارة التموين الطبى.

ويتم تسجيل المنتفع ورقمه لمعاودة الاتصال حال توفر الصنف كما تم تخصيص رقم واتس لتلقى اى شكاوي او اسنفسار بخصوص كافة الخدمات الطبية المقدمة وكذلك حال تواجد اى نواقص وهو رقم 01030594972 واتس شكاوى واستفسارات، مشددا على أنه تم التنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أى نواقص إن وجدت، وعرض تقرير يومى على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستعجال جميع الشركات الموردة