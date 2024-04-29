توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا ومعهد الفيزياء النووية بكازخستان

وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا و معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وقع الاتفاقية عن معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان الدكتور Sayebek Sakhiyev المدير العام معهد الفيزياء النووية، والدكتور Nassurlla Burtebayev، مدير معمل التفاعلات النووية منخفضة الطاقة.



صرح الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تولى اهتماما بتعزير التعاون العلمي مع الجامعات على المستوى الدولي مشيرا الى أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، للدور الحيوي والهام للطاقة النووية في إيجاد مصادر بديلة للطاقة تماشيا مع توجهات بناء "الجمهورية الجديدة".

مؤكدا أن التعاون سيشمل المجالات البحثية والتعليمية للطلاب والباحثين لتأهيلهم في مجالات استخدام الطاقة النووية.



من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين أن قطاع الدارسات العليا والبحوث بالجامعة يعمل دائما على تعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية، والعمل على استحداث برامج تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية، ودعم البحوث التطبيقية، مؤكداً على أهمية مجال الطاقة النووية و أن مذكرة التعاون تشمل إتاحة تبادل الخبرات واستخدام الأجهزة العلمية المتاحة لدى الطرفين.



حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.