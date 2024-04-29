رئيس جهاز الشروق يتفقد المنطقتين الرابعة والخامسة (شاهد)

قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولي الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق، وتنسيق الموقع الجاري تنفيذه بحي النادي، وكذا الحالة العامة بكلًا الأحياء: "الرابع، والخامس، ومنطقة عمارات، مركز خدمات المدينة رقم (1)"، ويأتي ذلك في إطار المرور الدوري اليومي لرئيس الجهاز والذي يشمل جميع أنحاء المدينة.

كما تفقد "سعد"، الأعمال الجارية تنفيذها منها الأرصفة، ورفع المخلفات، وتمهيد الطرق الداخلية بحى النادى، موجهًا طاقم الإشراف بالمتابعة الميدانية للأعمال وتنفيذها على الوجه الأمثل.

كما استكمل رئيس جهاز الشروق، الجولة الميدانية داخل الأحياء طبقا للجدول الدورى للمرور، حيث شدد رئيس الجهاز أثناء متابعة الحدائق بالحى الرابع بتكثيف أعمال الرعاية وإستبدال النجيل التالف بالمسطحات، وإعادة الشئ لأصله لبعض قطعيات الطرق بالحى الخامس.

شارك بجولة اليوم، محمد عزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، وأحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل، ونبيل جريده مدير عام الزراعة، ومصباح متولى مدير المرافق والتشغيل والصيانة، وجمال يوسف مدير صيانة الإنارة، وتنفيذ مشروعات الكهرباء.

كان قد أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 : 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، غدًا الثلاثاء الموافق 30/4/2024.

وأضاف رئيس جهاز الشروق، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

شروط التقديم على المحال المطروحة بالشروق: