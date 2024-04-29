طارق عبدالعزيز: الاتجار في التعليم لا يختلف عن الاتجار بالبشر

اشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بطلب المناقشة العامه الخاص بجودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة، مؤكدا بأن نهضة الأمم تبني بالتعليم ولاسبيل للارتقاء بمستقبل أبنائنا إلا بتعليم جيد يؤمن لهم مستقبلهم.

واضاف في كلمتة في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بأن معايير الجودة المحلية والعالمية هي ليست غاية لكنها وسيله للارتقاء بالمنظومة العالمية التي تهدف إلى أن يكون هناك خريجو جيدين وان هذة الهيئات تهدف إلى الاعتناء بالمدارس المصرية والخريجين.

وتابع عبد العزيز بأن الرؤية الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي بضرورة التحول إلى مخرجات تعليمية تناسب مع سوق العمل وتستحق الدراسة والتنفيذ، وتجعلنا نقف ونعيد الرؤيه في الاستثمار في التعليم والذي تحول إلى الاتجار في التعليم، وزيادة المنافسة بين الجامعات الخاصه أمر يعجز المواطن علي احتماله.

ولفت عبد العزيز تلك الجوده المعروضه تنافي مع مايصدر من تراخيص خاصة أن كليات طب في الدلتا لاتمتلك مستشفيات تعليميه.

وتسأل عبد العزيز لوزارة التعليم العالي لماذا يتهرب المتفوقين من الالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ضارباً مثال بكليه حقوق المنصوره بان ترتيب تعيينهم يثير الاستغراب ، قاطعا أن لديه معلومات أن من عين معيد كان ترتيبه الـ12 على الدفعة بما يفيد أن المتفوقين وجدوا سوقا أفضل للعمل في الجامعة مثل الالتحاق بالنيابة العامة ومكاتب المحامين الدولية.

ووجه عبد العزيز حديثه بأن الاتجار في التعليم جريمه لا تختلف عن جريمه الاتجار بالبشر وبين بأن هناك تنافسا غير محمود في الالتحاق بمابسمي بكليات القمة، مؤكدا بأن مثال ذلك بأن يتنافس أبناء طارق عبد العزيز مع أبناء النائب حسام الخولي.

وداعب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ضاحكاً بانك حزب وفد لماذا تتنافس مع الخولي وهو حزب مستقبل وطن ، ورد عبد العزيز بأن النائب المحترم حسام الخولي كان من قيادات حزب الوفد التاريخيين وحاليا من أكبر وأفضل السياسيين في حزب مستقبل وطن.