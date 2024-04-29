محافظ بني سويف : انتاج كومبريسور التكييف خطوة متميزة في مجال توطين الصناعات محليا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن مجموعة العربي بمنطقة كوم أبوراضي بالمحافظة تمثل ركيزة صناعية أساسية ومن أهم الشركات على أرض المحافظة، خاصة في مجال العوائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود على أبناء بني سويف من وجود مجموعة عملاقة ومن كبريات الشركات المصرية التي لها مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأثنى محافظ بني سويف على الخطوات التوسعية المتلاحقة التي تنفذها المجموعة، واصفا بأنها خطوة متميزة ، حيث تؤكد على النجاح المتواصل للمجموعة في مجالها محليا واقليميا وعالميا، لاسيما مع توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في فتح أفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية ، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، والعمل علي توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك ما تسعى إليه الحكومة عبر خطوات جادة وفقا لرؤية مصر 2030.

أضاف المحافظ بأن الدولة تدعم مثل تلك التوجهات والخطوات النوعية، حيث أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتم بالفعل تنفيذ اجراءات ومبادرات أثمرت تطورا ملحوظا في مجال توطين الصناعات محليا.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري للمناطق الصناعية، الذي يعرض على سيادته لمتابعة المستجدات أولا بأول،حيث ورد في التقرير توقيع مجموعة العربى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، جاء التوقيع بحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بإمارة دبي حسام حسين إسماعيل، والمهندس إبراهيم محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذي للمجموعة، و فيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، و مين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة جارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي.

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.

والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة.

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