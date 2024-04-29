استمرار انعقاد لجان اختيار عمداء كليات جامعة قناة السويس

عقدت جامعة قناة السويس عدد من المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف عمداء كليات التمريض، العلوم تنفيذا لقرار وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة لترشيح عمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وتم وضع عدد من الشروط الخاصة بتشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية، ومن هم الأعضاء، وشروط الترشح لمنصب عميد كلية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية وجاءت على النحو الآتي: عضوان يتم ترشيحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي؛ على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة .

وضمت اللجنة الممثلة للجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة "رئيسا"، والدكتور سامي هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق عضواً أساسياً، والدكتور إبراهيم ناجي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق عضواً احتياطياً.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات لكلية التمريض الدكتورة مها محمد عادل - جامعة الإسكندرية - عضواً أساسي ،الدكتورة شادية عبد القادر حسن - جامعة القاهرة - عضواً أساسياً ، والدكتورة ثريا رمضان عبد الفتاح - جامعة عين شمس - عضو احتياطي.

أما ممثلي كلية التمريض للجنة فضمت اللجنة الدكتور ياسر محمد السيد الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بالجامعة- عضواً أساسياً ، والدكتور عبادي محمد عادل القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب جراحة الفم والأسنان وعميد الكلية الأسبق عضواً احتياطياً.

أما عن أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات المختصة باختيار عميد كلية العلوم فضمت الدكتور عبد الفتاح بدر محمد - جامعة حلوان - عضو أساسي، والدكتور مختار إبراهيم يوسف - جامعة الإسكندرية - عضو أساسي، والدكتور محمد محمود الدسوقي- جامعة السويس - عضو احتياطي.

أما لجنة ممثلي كلية العلوم للجنة فتضم الدكتور العربي هندي شندي شميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق عضو أساسي، والدكتور مجدي يس علي العشري الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق عضو احتياطي.