محافظ الغربية ورئيس جامعة سمنود يفتتحان معرض منتجات طلاب الجامعة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية المعرض الثاني لأعمال طلاب الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة للعام الثاني على التوالي على هامش عقد المؤتمر الأول للتعليم التكنولوجي بالجامعة تحت عنوان (ربط الجامعات التكنولوجية بالصناعة وتحديد متطلبات سوق العمل).

وشهد المحافظ ومرافقوه، عروضا توضيحية لأعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة يوضح خطواتهم في تنفيذ عدد من الأعمال في ورش ومعامل الجامعة والمعدة لتنفيذ الملابس الجاهزة، كما شهد عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة والذي حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور نظرا لما قدموه من أزياء مصممه بشكل احترافي فضلا عن تفقد ورش ومعامل تنفيذ صناعات الملابس الجاهزة ، المنسوجات ، ومكن تشكيل المعادن ، ومكن الغزل حيث أشاد المحافظ والحضور بالمجموعة المتنوعة من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها في الجودة والذوق .

كما تفقد رحمي ومرافقوه، الصناعات الغذائية الخاصة بقسم تصنيع الأغذية والتي قاموا بتصنيعها بأيديهم بعد اكتسابهم الخبرة النظرية والتنفيذ العملي من خلال محاضرات التدريب التى حصلوا عليه .

وخلال كلمته أكد محافظ الغربية، أن مصر تتميز عن غيرها من دول العالم بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، وكان لابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد لتقيم بذلك صناعة مستقلة بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة وكذلك الطلاب لما لمسه من روح الولاء والانتماء للجامعة، وأيضا الطموح والإصرار الذي ظهر واضحا في حديث الطلاب وإيمانهم العميق بأن الجامعة التكنولوجية بسمنود ستكون دائما وأبدا الجامعة رقم (١) في مصر ، قائلا " فخور بما شاهدته من ابداع من طلاب الجامعة وستكونون كوادر قيادية تقود الثورة الصناعية والتكنولوجية في مصر خلال السنوات القادمة.

واختتم اللقاء بإهداء رئيس الجامعة الجامعة التكنولوجية درع تقدير لمحافظ الغربية لدعمة الدائم للجامعة .

الجدير بالذكر ان المؤتمر يأتي نظرا لما شهدته السنوات الأخيرة من اهتمام ملحوظ من الدولة والقيادة السياسية بالتعليم التكنولوجي وانشاء 10 جامعات تكنولوجية تشتمل على برامج مختلفة تخدم سوق العمل في تخصصات هامة ونادرة .

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على مواصفات خريجي الجامعات التكنولوجية و وضع تصور مستقبلي للتأهيل لسوق العمل .