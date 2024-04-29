لجنة ضبط الاسعار فى المطاعم والهايبر ماركت بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وبحضور اعضاء لجنة ضبط الاسواق والأسعار، وذلك لضبط الشارع النجعاوى، وكذا متابعة المطاعم والمخابز والمحال التجارية .

جاء ذلك بحضور اعضاء اللجنة المكونة من بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وامانى صلاح عبد اللاه مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والمهندس عبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى .

و تم المرور على مطاعم الفول والطعمية والتاكد من البيع بالاسعار المخفضة تزامنا منع انخفاض اسعار الدقيق الفاخر، وايضا انخفاض اسعار زيوت الاكل والفول .

حيث تلاحظ خلال الحملة التموينية انخفاض كبير فى اسعار السندوتشات التى تتراوح من ٣.٥٠ جنية الى ٤ جنيهات للرغيف الشامى ومن ٥جنيهات الى ٦ جنيهات للرغيف السياحى، كما تم المرور على العديد من اصحاب المحال التجارية ( الهايبر ماكت ) .

حيث اسفرت الحملة عن اعدام فورى لكل من الاصناف الاتية، عن ضبط عدد اثنان علبة جبنة منتهية الصلاحية و عدد ٨ علب عصير لتغير الخواص بها، كما تم تحرير ٣ محاضر عدم الاعلان .

و اكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، انه فى حالة ضبط اى مخالفة صحية او بيئية او تموينية يتم التعامل الفورى معها بتطبيق مواد القانون المنظمة لذلك .

و كما رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ان الصفحة الرسمية للوحدة المحلية على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك) تتلقى جميع الشكاوى والمقترحات ويتم التعامل الفورى معها .

مضيفاً ان حملات مراقبة الاسواق والأسعار مستمرة طوال ايام الاسبوع، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واستقرار الاسعار .

موضحا أن ذلك يأتى تنفيذا لوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ، وعدم الإعلان عن الأسعار، و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وضرورة إحكام الرقابة على الأسواق .