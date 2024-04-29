محافظ الشرقية يهنيء رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء وعيد العمال| صور

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ محافظ الشرقية، الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري الـ 42 لعيد تحرير سيناء وذكرى عيد العمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدًا أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الاساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والسلم والسلام.

كما هنأ محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، لتوليهما مهام منصبهما الجديد، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقري ومراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع حرص محافظ الشرقية على تكريم الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي، بمنحه شهادة تقدير وذلك للفوز بجائزة المستشفي السعودي الألماني الصحية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المريض والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والاكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تخصصي لعلاج مرضي السكر يقدم خدمة طية فريدة ومتكاملة على مستوي الجمهورية.

كما كرم محافظ الشرقية (3) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم:

• عادل محمد أبو الغيط – بإدارة الموارد البشرية.

• جمال عنتر إبراهيم – بإدارة الموارد البشرية

• ناصف موسي السيد – بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.