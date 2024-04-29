سامح شكري يطالب بحل دائم للقضية الفلسطينية لوقف دائرة العنف في المنطقة

طالب سامح شكري وزير الخارجية، بوضع حدّ للوضع المضطرب في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،.

وقال “شكري” خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، اليوم الإثنين، إنه يجب التحرك بجديّة لوضع حلول للقضية الفلسطينية ووقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.

وتابع :"المفاوضات الحالية هدفها وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتصدي للحالة الإنسانية الكارثية"، لافتا إلى أن :"هناك توافق في الآراء على المستوى الدولي حول رفض الحل العسكري في رفح، بسبب ما سيحدث من كارثة إنسانية، لذلك نقدم مقترحات ونحث الطرفان على إتخاذ قرارين معتدلين وصولا إلى قرارين نهائيين ونأمل في تحسن الوضع".

وشدد شكر على أنّ الوضع الحالي مروع للغاية وقد يزداد سوءا بشكل أكثر مما شهدناه على مدار الأشهر الـ6 الماضية.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ34488 شهيدًا و77643 مصابًا منذ 7 أكتوبر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ206 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، و77 ألفًا و643 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بالقبض على مرشحة رئاسية لحزب الخضر في الانتخابات المقبلة، هي جيل ستاين ضمن 100 تم اعتقالهم بسبب احتجاجات طلاب جامعة واشنطن المؤيدة للفلسطينيين.

سلطت حادثة اعتقال المرشحة للرئاسة الأميركية، جيل ستاين، الأحد، خلال مشاركتها بمظاهرة مناهضة للحرب في غزة، الضوء على الحياة المهنية والاجتماعية والسياسية لهذه السيدة، التي سبق لها الترشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكدت شبكة "سي إن إن" اعتقال ستاين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس، السبت.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم

دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريك سكوت أمس الأحد مسؤولين جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم؛ وسط احتجاجات تكتسب زخمًا في حرم الجامعات الامريكية في جميع أنحاء البلاد.

وقال سكوت، في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، : "إذا كنت متبرعًا لجامعة كولومبيا توقف ، وإذا كنت عضوًا في مجلس الإدارة الجامعة ولا تريد محاسبة إدارتك، فيجب عليك الاستقالة.

وكان مجموعة من الطلاب بجامعة كولومبيا الأمريكية قد نظمت في 17 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .. مطالبين إدارة الجامعة الأمريكية بمنع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب.