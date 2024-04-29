اللواء خالد عبدالعال:  الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى أعمال إزالة الاشغالات

محافظة القاهرة تضرب بيد من حديد ..

شنت أجهزة محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال العديد من الحملات الكبري خلال الأيام القليلة الماضية وذلك للقضاء على الاشغالات وعودة الإنضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى أعمال إزالة الاشغالات والتعديات عن الأرصفة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وتسيير الحركة المرورية بكافة أحياء العاصمة .

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد حاليا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات بجانب تكثيف أعمال الرقابة على مخابز انتاج الخبز السياحى والأفرنجى للتأكد من الإلتزام بالأسعار والاوزان والمواصفات الفنية التى أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر، و للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير فى العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، وما يتم فيها من انجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.

المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية حملة مكبرة بحيي الزيتون وحدائق القبة اسفرت عن إزالة الاشغالات والتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع المطرية، والحرية، وبن الحكم، وجسر السويس، وسنان وسليم، وطومانباى بالزيتون، ومصر والسودان، ودويدار بحدائق القبة وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة، وعين شمس تم خلالها رفع كافة الاشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما تم منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.