تنمية حقيقية فى سيناء بفضل وعى القيادة السياسية

الشيخ فريح سالم حسن:

قال الشيخ فريج سالم حسن، شيخ قبيلة الحويطات، إن القبائل كانت يدًا واحدة مع الجيش المصري، إلى أن تم القضاء على الإرهاب تمامًا. وأن أبناء البدو ضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية والفدائية وحب الوطن.

وقال «فريج»: إن مجاهدى سيناء كان لهم دور عظيم قبل وأثناء حرب أكتوبر، وكانوا دروعا بشرية ينفذون عمليات انتقامية وفدائيه خلف خطوط العدو بتوجيهات من قادة القوات المسلحة وكانوا يجمعون المعلومات ويزرعون الألغام، ويصورون المواقع الإسرائيلية وينقلون المعلومات للقوات المسلحة لدراستها واختيار التوقيت المناسب لضربها، مما تسبب فى تهجير أسرهم وتدمير منازلهم بعدما علمت قوات العدو بما يقومون به من عمليات فدائية وزرع ألغام فى أماكن العدو. وأكد أن لديهم فى سيناء مئات الأمثلة من سيدات ورجال وشباب كانوا يقومون بإمداد أبطالنا من القوات المسلحة بالماء والطعام وكان أبناء البدو يستخدمون الأغنام فى مسح الأثر حتى لايرى العدو خط سير أبطالنا.

الشيخ فريج سالم يتحدث لـ"الوفد"

وأضاف «فريج» أنه لولا نصر أكتوبر مارفعت الرؤوس وما كنا نحن اليوم على أرض سيناء نشهد التنمية الحقيقية ونعيش فى عزة وكرامة. وأكد «فريج» أن قبيلة “الحويطات”، أسهمت فى التصدى لعدد من العمليات الإرهابية ونجحت فى القبض على 18 إرهابيا وتسليمهم للجيش. وأشار «فريج» إلى محاولات الإخوان فى تهجيرهم من أراضيهم، مشددًا على أنهم ما زالوا على العهد يحافظون على أراضيهم كما حافظ أجدادهم من قبل، فسيناء أرضهم وعرضهم وحمايتها والدفاع عنها فرض عليهم.

وأكد شيخ قبيلة الحويطات أن لولا فضل الله والسياسة الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ما تمكنت البلاد من تجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وما تبعها من انتشار للجماعات الضالة التكفيرية فى سيناء وإشهارها السلاح فى وجه الدولة والأبرياء، وتطرق فريج للحديث عن التنمية التى شهدتها سيناء خلال السنوات الأخيرة، من مشروعات عملاقة لم تشهده من قبل، وربطها بكل محافظات الجمهورية بشبكة طرق وأنفاق عملاقة وإنشاء الجامعات، بالإضافة إلى إقامة محطات تحلية مياه وشبكات كهرباء، وغيرها من المشروعات التى توفر حياة لائقة لأهالى سيناء. فما تشهده سيناء من إنجازات ومشروعات قومية ومشروعات خدمية وتنمية حقيقية لاينكرها إلا حاقد أو عدو.

وأشار شيخ قبيلة الحويطات إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ورجاله كان لهم دور كبير فى التنمية، وما يجرى فى شرم الشيخ خير دليل على وعى القيادة السياسية واهتمامهم بسيناء أثر فى نفوسنا جميعا ورفع من معنوياتنا وأثبت للجميع أن أبناء سيناء شرفاء يحافظون على أرضهم ووطنهم جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وفى نهاية الحديث مع فريج سالم شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء قال : نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار فى كل شبر على أرض سيناء، ونحمد الله على وعى القيادة السياسية بأهمية تنمية سيناء، ونشكر الرئيس السيسي، على التنمية الشاملة فى سيناء والتى توفر لنا حياة كريمة، وأن سيناء الآن تشهد أزهى عصور التنمية والرخاء.