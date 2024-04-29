آخر موعد للتقديم على 24 قطعة أرض صناعية بنظام التمليك ببرج العرب الجديدة

يواصل جهاز مدينة برج العرب الجديدة، استقبال طلبات المتقدمين على 24 قطعة أرض صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بنشاط ورش حرفية بنظام التمليك.

كان قد أعلنت في وقت سابق، جهاز مدينة برج العرب، تلقي الطلبات التقديم على قطع الأراضي الصناعية اعتبارًا من يوم 21 أبريل الماضي، على أن يستمر حتى يوم 6 مايو المقبل، بمقر خدمة المواطنين بالجهاز.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 168 فدانا و11 قيراطا، وسهم، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم تنفيذها بدون سند من القانون.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات للبناء، وتعديات، وإشغالات، ومخالفات تغيير نشاط، بمدن العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.