حفل Emi gala يتوّج غادة عبدالرازق كـ أيقونة جمال هذا العام

تألقت الفنانة غادة عبدالرازق على الريد كاربت، وتم تكريمها ضمن ألمع الشخصيات التي لفتت الأنظار باستايلاتها المميزة على مدار العام، وذلك أثناء حضورها حفل جوائز Emi gala.

الفنانة غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تتألق بإطلالة مستوحاة من العصر الفرعوني

ولفتت غادة عبدالرازق الأنظار بفستانها المختلف والمستوحى من التصميم الفرعوني، فتميز بقماش الشيفون ولونه الكحلي المدرج للأزرق، وأكمام فضفاضة مع ذيل طويل، ومطرز من الصدر بطباعة باللون الذهبي، مع رقبة عاليه، مما عكست أناقتها واختلافها، واكتفت بأقراط ذهبية طويلة جدًا، لتتدلى على الصدر، ويضيف لمسه مختلفة وساحرة للوك.

أرادت النجمة غادة عبدالرازق الظهور بلوك منفرد ومميز يتماشى مع أجواء الحفل، فاعتمدت تصفيفة شعر تناغمت مع تصميم الفستان، فقامت بربط خصلاتها شكل كعكة من الخلف، وزينته باللون الذهبي على الجانبين.

ووضعت غادة عبدالرازق مكياجًا ساحرًا بصيحة السموكي، فاعتمدت ظلال العين بدرجات البنفسجي مع الكحلي الداكن، بالإضافة للكحل الأسود والجليتر على جانبي العين، واعتمدت ملمع شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

أشاد جمهور غادة عبد الرازق بأناقتها واختيارها الموفق لملابسها على مدار العام، سواء في جلسات التصوير التي تخضع إليها، أو في أعمالها مثل مسلسلها "صيد العقارب"، والتي لفتت خلاله الأنظار بأناقتها واستايلاتها المختلفة، مما جعلها تُكرم كإحدى ألمع المشاهير من ناحية الأناقة واختيارها الاستايل المناسب لها والذي يسرق عين الجمهور.

الفنانة غادة عبد الرازق

وعلى هامش حفل جوائز Emigala بدبي، تحدث النجمة غادة عبدالرازق عن مدى أهمية اختيار الملابس المناسبة والمميزة للفنان، قائلة: "بشوف الفاشون بالنسبة لي مرتبط 50% بمهنة التمثيل، وبيكون الفنان وجهه للمجتمع، وبيعلم الست أو الطفلة لما تكبر تعرف تحب شكلها إزاي وتهتم بشكلها إزاي".

وذكر أن حفل Emigala هو حفل يكرّم أبرز الشخصيات والعلامات التجارية في قطاعي الموضة والجمال، وتلك هي نسخته الرابعة، وكانت نسخة العام الماضي من هذا الحدث، قد شهدت مشاركة مجموعةٍ واسعة من المشاهير في المنطقة، مثل الممثلة ماهيرا خان والمطربة نوال الزغبي، وشخصيات مؤثرة عديدة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل كل الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وآخرين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.