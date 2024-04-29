انعقاد تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة بتعليم نجع حمادي

عقد توجيه المكتبات، بالتعاون مع توجيه اللغة العربية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، بمكتبة الإدارة، تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، و عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

شارك في تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة، عدد من مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي من مختلفة المراحل الدراسية، بإشراف وائل كرم نصر الله موجه أول المكتبات، ورمضان حمدون علي رئيس قسم الخدمات والأنشطة.

حيث قام بتقييم وتحكيم تصفيات المسابقة، ومحمد عبد الصبور موجه أول اللغة العربية والتربية الإسلامية، و محمد أحمد إبراهيم، والأستاذ رزق محمد رزق موجها اللغة العربية والتربية الإسلامية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

من جانبه، أشاد مدير عام تعليم نجع حمادي، بتفاعل ومشاركة طلاب المدارس التابعة للإدارة في مختلف المسابقات والأنشطة، مؤكدا علي أهمية الأنشطة التربوية في إثراء المعرفة وخدمة العملية التعليمية، متمنيا للطلاب والطالبات المشاركين في تصفيات المسابقة، تحقيق مراكز متقدمة تعلي من شأن إدارة نجع حمادي، مقدما شكره لمشرفي و محكمي المسابقة.وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة

وشهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية التي نظمتها مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا بحضور الأستاذة وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة .

استهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري و تلاوة خاشعة لآيات الذكر الحكيم من أحد تلاميذ المدرسة ثم كلمة هيام محسن عمر مدير إدارة المدرسة التي أثنت فيها على تعاون فريق العمل بالمدرسة وإخلاصهم الذي أسفر عن العديد من المراكز المتميزة من بينها تحقيق فريق التربية الموسيقية المركز الخامس على مستوى الجمهورية في العزف ، وكذلك مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة لإدارة قنا التعليمية والمديرية .

تحدثت وفاء رشاد مدير عام الإدارة عما حققته المدرسة والإدارة بوجه عام في مجال الأنشطة التربوية و أشارت إلى مساهمة الأنشطة فى تعليم الطالب كيفية استغلال وقت الفراغ باكبر شكل ممكن ، وزيادة ورفع الكفاءة والمقدرة العلمية للتلاميذ وصقل وبناء المواهب وتنمية المهارات .

كما قدم تلاميذ المدرسة أكثر من اوبريت و قصيدة وإنشاد ديني و مجموعة من العروض الفنية الجماعية المتميزة ، بجانب عرض تقديمي يوضح ورش العمل و مسابقات التربية الفنية والتربية الاجتماعية التي أجريت بالمدرسة .

اختتمت الاحتفالية بإهداء درع باسم المدرسة إلى مدير تعليم قنا ، وكرم الوكيل ومدير عام الإدارة كلا من الدكتور محمد عيد فارس مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة أميمة بدري نائب مدير المركز و الاستاذة نجوى عبد الله الأم المثالية بالمدرسة و المعلمة الفعالة و معلمات الصفوف الأولى واخصائيات التربية الاجتماعية والفنية والموسيقية الماهرات ، والتلاميذ الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والمشاركين في العروض الموسيقية والفنية.