كلية الشريعة والقانون بأسيوط تحتفل بيوبيلها الذهبي بحضور نائب رئيس جامعة الأزهر

شهد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، انطلاق فعاليات احتفالية الكلية باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عامًا على إنشائها بقاعة الأستاذ الدكتور عبدالقادر أبو العلا.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الشافي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق ونيافة الأنبا إيليا فرنسيس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط والدكتور على يوسف وكيل الكلية التكنولوجية الجديدة بأسيوط والدكتور أسامة عرفات وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور عبدالرحمن حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم وعدد من السادة عمداء ووكلاء كليات الفرع جامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وحشد كبير من الطلاب.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان "سيرة ومسيرة" عن تاريخ إنشاء الكلية ورسالتها وأقسامها ورؤيتها ومن تولى عمادتها عبر ٥٠ عاما وأبرز العلماء الذين تخرجوا منها، وتولوا مناصب مرموقة، على سبيل المثال الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.



وقدم الأستاذ الدكتور عبدالفتاح العواري عميد الكلية، التحية إلى الحضور الكرام من داخل فرع الجامعة وخارجه، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى رفعة هذا الصرح، كما توجه بكل الشكر والتقدير لقيادات الأزهر جامعا وجامعة وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي التي تعاقبت عبر هذه السنوات؛ لما قدموه من دعم ومساندة للكلية، داعيا أن تكون تلك المناسبة نقطة إنطلاق للتميز والريادة والنجاح ومواصلة مسيرة من سبق.

وفى كلمة عبر الانترنت تحدث الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معبرا عن سعادته بمشاركته الفاعلية في تلك الكلية الرائدة التي تحفظ الدين وعلوم الشريعة وهى من تنضم بين جنباتها علماء أجلاء يدرسوا العلوم الشرعية فى كافة ربوع مصر وفى العديد من البلدان العربية والإسلامية، متمنيا حصول الكلية فى القريب العاجل على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وفى كلمته أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق، أن يوما كهذا يجب فى يخلد فى الذاكرة لاستخلاص العبر والوقوف على مقومات النجاح و توثيق وتخليد جهود الرعيل الأول من المؤسسين، الذين قاموا عليها خير قيام، فقد أمدت الكلية مؤسسات الدولة بنخبة متميزة من خريجيها شغلوا أرقى وأرفع المناصب بكافةالهيئات و المؤسسات، كما حصلت مجلة الكلية على أعلى تقييم بين مجلات الكليات العلمية من المجلس الأعلى للجامعات، داعيا الطلاب إلى الجد والاجتهاد و الاعتزاز بكليتهم العريقة.

وعبر نيافة الأنبا إيليا فرنسيس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، عن شكره وسعادته بمشاركته فى احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، موضحا أن كلمة اليوبيل مذكورة فى الكتاب المقدس ولها معان عديدة منها، الوقوف مع الذات وشكر الله على مع قام به الإنسان من أعمال، وتقييم ما قام به، كما قدم جزيل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على جهوده الطيبة فى قيادة الأزهر الشريف.

يوم عيد لأبناء الكلية

من جانبه أكد الدكتور محمد حسن عميد الكلية الأسبق نيابة عن خريجي الكلية، أنه عيد لأبناء الكلية، وهو ثمرة الاخلاص والجهد للأساتذة الذين نشروا علمهم وعلموه بكل تفان وصدق، مضيفا أن طريق العلم هو طريق للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة".

وأكد المستشار دكتور محمود إبراهيم مرسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة عن المستشارين من خريجي كلية الشريعة والقانون بأسيوط، أنه يحمل مشاعر الفخر والاعتزاز فى كليته التي تخرج منها وهو يعود إليها مشاركا فى الاحتفال بيوبيلها الذهبي، متمنيا دوام التوفيق والرقي للكلية ولجميع خريجيها.

ثم ألقى المستشار حمدي أحمد بودي نائب رئيس مجلس الدولة قصيدة عن كلية الشريعة والقانون بأسيوط لاقت استحسان السادة الحضور.

وعبر الدكتور محمد عبدالمالك، عن فخره وسعادته بالمشاركة فى اليوبيل الذهبي الكلية الشريعة والقانون بأسيوط، كما عبر سعادته بالنجاحات المتتالية والفعاليات المتميزة لفرع الجامعة للوجه القبلي بكافة كلياته، مؤكدا أن الله فضل العلماء ورفع درجاتهم، فقال تعالى" إنما يخشى الله من عباده العلماء " وقال تعالى " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات".

وأضاف أن الأزهر يظل مقصدا للعلماء فى كافة العلوم الشرعية والإنسانية من شتى أنحاء العالم، وأنه يخطو بخطوات متقدمة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

أوضح أن كلية الشريعة والقانون هى إحدى الكليات الأصلية التي بدأ بها الفرع وهى " كلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين والدعوة وكلية اللغة العربية"، وهى تخدم كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية والمعاملات.

وفي نهاية الحفل قدم عميد الكلية الدروع التذكارية لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و للسادة أعضاء المنصة الكريمة وللمستشارين من خريجي كلية الشريعة والقانون بأسيوط.