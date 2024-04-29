الإثنين 29 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال والاتحاد علي أعتاب إجراء صفقة تبادلية

بنزيما
بنزيما

طلب الناقد الرياضي جمال عارف، إبرام صفقة تبادلية كبرى بين ناديي الهلال والاتحاد السعوديين خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأبدى عارف عبر حسابه الشخصي في منصة “إكس”، رغبة كبيرة في إبرام صفقة تبادلية بين الاتحاد والهلال، خلال الميركاتو الصيفي.

 

وكتب ردا على ردود بعض جماهير الهلال، على عدم قناعة الاتحاد بمردود كريم بنزيما، وتأكيدهم أنه لاعب ومهاجم مميز حاليا، بل وصل ببعضهم تمنياتهم بأن يتواجد معهم في الموسم القادم.

 

وتابع، طالما بعض الهلاليين يتمنون بنزيما في فريقهم، ماذا لو تمت صفقة تبادلية، يكون طرفاها الهداف الفرنسي، والنجم البرازيلي مالكوم.

 

وأضاف، أنه ينتظر رأي الهلاليين، بانتقال بنزيما إلى فريقهم، مقابل تعاقد الاتحاد مع مالكوم.

 

ويواجه بنزيما، انتقادات جماهيرية وإعلامية، بسبب عدم تقديمه لمستواه المعروف منذ التعاقد معه، وغيابه عن المباريات الكبرى للاتحاد في الموسم.

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