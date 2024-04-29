بشائر الخير بمحافظة الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن قرب انتهاء التجهيزات اللازمة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين، ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى كفر الواصلين الرئيسية والفرعية والكداية الرئيسية والفرعية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة أطفيح في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى.

وأكد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القرى المحرومة داخل المركز.

مؤكدًا على متابعة الأعمال ونسب التنفيذ يوميًا لحين بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة.