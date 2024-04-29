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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تسهم في إثراء العلاقات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ورحب به والوفد المرافق له، في أول زيارة إلى مصر على هذا المستوى الرفيع.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن تلك الزيارة سوف تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن هذه الزيارة ستفتح آفاق جديدة بين البلدين، لتحقيق الصالح لشعب البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، إذ تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم، من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

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