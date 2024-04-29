القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل عن الأمن السيبراني

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركات “Ecotel” و"Paloalto" و"MCS"، والتي تحمل عنوان "أهمية الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الإلكترونية"، وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي موظفي الشركة حول التهديدات السيبرانية وأفضل السبل للتعامل معها.

وألقى رسلان، كلمة حول أهمية حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الأمن السيبراني ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو عنصر أساسي لبناء الثقة في العمليات التكنولوجية وضمان سلامة البيانات الحساسة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته: "إن الأمن السيبراني يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وحماية معلومات عملائنا وشركائنا، تتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم لتهديدات إلكترونية متزايدة، مما يفرض علينا تبني أفضل الممارسات والالتزام بمعايير الأمان لحماية الأنظمة والبنية التحتية لدينا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية وسوهاج والغربية وبنى سويف، وبمشاركة إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات التابعة.