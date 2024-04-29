القناة يستضيف السكة الحديد بدوري المحترفين

يلتقي فريق القناة صاحب المركز الاخيرة بقيادة احمد العجوز برصيد 32 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة، وتقام المباراة على ستاد القناة القديم، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز:

1- غزل المحلة × لافيينا

2- بتروجت × وادي دجلة

3- طنطا × حرس الحدود

4- القناة × السكة الحديد

5- راية × بروكسي

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :