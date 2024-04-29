لاتيه القهوة الباردة بالنوتيلا من المشروبات اللذيذة التي يعشقها الجميع، وتعد من الإختيارات المثالية في الطقس الحار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها مثل الجاهزة.

لاتيه القهوة الباردة بالنوتيلا

طريقة عمل لاتيه القهوة الباردة بالنوتيلا

المقادير

- حليب : 300 ميلليلترا (كامل الدسم / يمكن استعمال أي نوع من الحليب المفضل خالي الدسم أو الشوفان أو اللوز أو جوز الهند)

- شوكولاتة نوتيلا : 70 غم

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (للتزيين)

- ثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اخلطي الحليب جيداً مع النوتيلا حتى يمتزج المكونان.

ذوبي القهوة جيداً بماء ساخن.

في كوب التقديم، ضعي قطع الثلج ثم أضيفي خليط الحليب، وفوقه خليط القهوة المذابة.

زيني بالكريمة المخفوقة وحبات الشوكولاتة ويقدم.

فوائد تناول الشوكولاتة

تقلل خطر السكتة الدماغية

اكتشف العلماء في فنلندا أن استهلاك الشوكولاتة يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% في المتوسط بين مجموعة الرجال الذين خضعوا للفحص.

غنية بالمعادن

الشوكولاتة الداكنة زاخرة بالمعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم، حتى أن قطعة وزنها مئة غرام توفر 67% من الكميات الغذائية المسموحة والموصى بها من الحديد.

تقلل نسبة الكوليسترول

ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ ومن ثم يحد من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية.

مفيدة للبشرة

تحمي مركبات الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البشرة من أشعة الشمس الضارة، لكن ذلك لا يمنع المرء من استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس.

تساعد على إنقاص الوزن

يقول عالم الأعصاب ويل كلاور إن إذابة قطعة صغيرة من الشوكولاتة الجيدة على اللسان قبل عشرين دقيقة من وجبة الطعام تحفز الهورمونات في الدماغ، مما يجعل المرء يشعر بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.

مفيدة للأمهات والمواليد

أكدت دراسة فنلندية أن الشوكولاتة تخفض التوتر لدى النساء الحوامل، حتى أن أطفالهن يتميزون بأنهم يتبسمون أكثر من أطفال الأمهات اللائي لا يتناولن الشوكولاتة.

فوائد تناول القهوة

تدعم صحة الكبد

تحافظ القهوة على صحة الكبد وتحمي الجهاز الهضمى من الأمراض، تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي - مجموعة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدي إلى التليف وتليف الكبد والسرطان.

تعزز مستويات الطاقة

تعد القهوة غنية بالكافيين الذي يعمل على زيادة مستوى طاقتك لأنه يزيد من معدل الأيض ويزيد من إفراز الأدرينالين وهو الهرمون المسؤول عن إطلاق الطاقة في الدماغ، كما يقلل من التعب عن طريق تغيير مستويات بعض الناقلات العصبية في الدماغ.

تساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم لذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام، وارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

واكتشفت إحدى الدراسات أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%.

تحسين اليقظة العقلية والمزاج

أظهرت الدراسات أن كوبًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين الحالة المزاجية وجعل الأمور أفضل. ويقول دكتور شارما إن فنجانًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين اليقظة العقلية أيضًا.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها. تقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي. تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.