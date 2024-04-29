ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء غير صالحين بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية ترأسها سمير البلكيمي - وكيل مديرية التموين بالبحيرة أسفرت عن :

عن ضبط 1000 لتر بمركز إيتاى البارود تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و 1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و 1000قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز دمنهور تم ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى كما تم تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. يأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.