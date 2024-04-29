مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين متفرقين بقنا

لقى شاب مصرعه اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه بالضرب باستخدام كوريك بجزيرة مطيرة، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

و تلقى مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة شاب بعد التعدي عليه بالضرب في حزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

وفور تلقى البلاغ انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين إصابة م.ع، ٣١ عاماً من عمره يلفظ أنفاسه الأخيرة وجرى إرسالة إلى المستشفى إلى توفى متأثرًا بإصابته الناجمه من مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته عقب دفاعه عنها لتعرضها للضرب على يد أحد المتهمين خلال سفر زوجها.

من ناحية أخرى أصيب عامل بطلقات نارية في ظروف غامضة، بقرية حمرة الدوم، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري بقرية حمرة الدوم شرق مدينة نجع حمادي.

وأسفر ذلك عن إصابة راشد م. ر، يبلغ من العمر ٤٨ عامًا، مقيم بقرية حمرة الدوم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى قنا الجامع ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها .

وعلى صعيدا متصل، عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لمتابعة تنفيذ اعمال "قوافل تنمية الاسرة القنائية "، بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير مدير ادارة تنظيم الأسرة بقنا .

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن "قوافل تنمية الاسرة القنائية" تهدف الى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، مشيراً إلي أنه تم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأضاف" عبدالباقي" بأن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتا أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الاسرة وكشف النسا والسونار والصحة الانجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية بالاضافة لخدمات العيادة المتنقلة، فضلا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية ولاقت اقبالا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات ، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الاكثر احتياجا.

فيما أكدت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، ان القافلة نجحت فى تحقيق اعلى انجاز فى مجال تنظيم الاسرة بقرية حجازة قبلى حتى الان من خلال إقبال المترددات علي القوافل بهدف الإستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطه الفرق الطبية المدربة .