وادي دجلة يسعى لخطف بطاقة الصعود أمام بتروجيت بدوري المحترفين

يلتقي فريق بتروجيت الصاعد للدوري الممتاز بقيادة سيد عيد برصيد 58 نقطة مع فريق وادي دجلة البحث عن بطاقة الصعود بقيادة الكرواتي توليتش صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وتقام المباراة على ستاد بتروسبوت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

موقف الفريقين :

يدخل فريق بتروجيت متصدر المجموعة برصيد 58 نقطة، المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة أنه حسم مصير صعوده إلى الدوري الممتاز .

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويسعى فريق دجلة في خطف بطاقة التأهل الثانية والدخول في الدورة الرباعية المؤهلة الدوري الممتاز مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثاني ب.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :