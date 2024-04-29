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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة وتدمرت حياتهم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة، وفجأة تدهورت وتدمرت حياتهم.
 

مدبولي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي،  التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية، مشددًا على أنه نزح أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في رفح.

وأوضح أن هناك 1.4 مليون شخص في مدينة رفح، وعلى الحدود المصرية الفلسطينية، مشدًا على أن أي اعتداء أو هجمة على هؤلاء، سيمثل كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يقال عن الوضع، وسيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص ممن يسعون لأي انتقال آمن آخر.


وأشاد، بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنّ مصر استضافت آلاف الأشخاص من فلسطين في مصر وجرى علاجهم بالمستشفيات.

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