تنفيذ أول قوافل خدمات الأسرة بقرية حـجازة جنوب قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن "قوافل تنمية الاسرة القنائية" تهدف الى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة مشيراً إلي أنه تم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ.

ولفت إلى أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الاسرة وكشف النساء والسونار والصحة الانجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية بالاضافة لخدمات العيادة المتنقلة.

فضلا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية ولاقت اقبالا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات ، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الاكثر احتياجا.

وعقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لمتابعة تنفيذ اعمال "قوافل تنمية الاسرة القنائية "، حضر الاجتماع، الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير مدير ادارة تنظيم الأسرة بـقنا.

أكدت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، أن القافلة نجحت فى تحقيق اعلى انجاز فى مجال تنظيم الاسرة بقرية حجازة قبلى حتى الان من خلال إقبال المترددات علي القوافل بهدف الإستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطه الفرق الطبية المدربة .

في سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا، إن المديرية أعدت منافذ طبية بفرق مدربة لتوقيع الكشف الطبي على حجاج بيت الله الحرام.

وبيّن مدير عام الطب الوقائي أن هذه المنافذ تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى الثانية ظهرًا، وتقوم بحقن الحجاج بالتطعيمات اللازمة لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من إنتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

وأعلنت محافظة قنا، أمس الأحد، ، جاهزية مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج لهذا العام.

وتابع أن ذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة.

وأبرز وكيل وزارة الصحة جاهزية مكاتب صحة قنا، و نجع حمادي، قوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.