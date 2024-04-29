شبانة : عودة الثلاثي الهجومي سر صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

أشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام ، بالمستوى الذي أظهره نادي الزمالك في مباراة العودة أمام دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وأكد شبانة على ان عودة فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى زيزو أعادة الهيبة الهجومية التي افتقدها ابناء القلعة البيضاء في لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستكمل شبانة ان الفاري الأبيض احتاج فقط إلى ١٢ دقيقة لحسم التأهل وكسر عقدة الملاعب الغانية لنادي الزمالك، وتكتمل الانتصارات المصرية.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى الدور النهائي بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة ( 3-0 ) ، فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري في مبارتين الذهاب والإياب .

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 12 و19 مايو المقبل موعد لإقامة المباراه النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف نهضة بركان مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب يوم الاحد الموافق 12 مايو ، بينما يستضيف الزمالك لقاء الإياب على ملعبه في مصر.