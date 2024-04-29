وكيل تعليم الغربية يشهد مبادرة عيون أطفالنا بسمتاي حمدان

قام صباح اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وخالد حمدان، وكيل المديرية، بمتابعة تنفيذ اليوم الأخير من فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بمدرسة الشهيد عبد المعطي محمد حسن حمدان الابتدائية بسماتاي، التابعة لإدارة قطور التعليمية، والتي تستهدف توقيع الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، وفق برتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

الجدير بالذكر أنه تم بدء المرحلة الثانية من المبادرة يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، واستهدفت10044 تلميذ ممن يعانون من مشكلات بالنظر، واستمرت هذه المرحلة على مدار خمسة عشر يوم، استهدفت 10 مقار وفق الخطة الموضوعة برعاية مؤسسة الليونز، وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد تم فيها الكشف على عدد 194941 تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وقد أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة من قبل منظمي مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من مؤسسة الليونز، والتي تمت بالتعاون مع كلٍ من مديريتي التعليم والصحة، مقدماً الشكر للفريقين لتعاونهم المثمر مع فريق العمل خلال المرحلتين الأولى والثانية، مثمناً المبادرة الفاعلة التي تسعى لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.

رافق وكيل الوزارة خلال متابعة معالي الوزير المحافظ، كلاً من محمد حسين، مدير عام إدارة قطور التعليمية، و إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وذلك لمتابعة تنفيذ آخر أيام فعاليات مبادرة الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدرسة، حيث استهدف اليوم توقيع الكشف الطبي على 967 تلميذ بالمدرسة.