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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أحوال جوية مستقرة بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين

أحوال جوية مستقرة
أحوال جوية مستقرة

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر أبريل 2024 ، ،مع طقس معتدل نهارا ، لطيف ليلا  علي كافة الأنحاء ،حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 29درجة مئوية ، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 16درحة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 49% ،مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة بقري ومدن المحافظة ، تتراوح سرعتها مابين 23إلي 24كم/ساعة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة ، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي الأسكندرية / القاهرة ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

و بعد الإستقرار في الأحوال الجوية ،شهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجد أعداد كبيرة من الصيادين عقب صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل اليوم الإثنين بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط . 

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات  مثل البطاطس والبسلة ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ،بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة .

 وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة .

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية بكافة أنحاء المحافظة ، لمتابعة مدي  إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب  بالأعداد القانونية من الركاب ، وكذلك حصولهم  علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

 

الجريدة الورقية