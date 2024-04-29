أحوال جوية مستقرة بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر أبريل 2024 ، ،مع طقس معتدل نهارا ، لطيف ليلا علي كافة الأنحاء ،حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 29درجة مئوية ، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 16درحة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 49% ،مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة بقري ومدن المحافظة ، تتراوح سرعتها مابين 23إلي 24كم/ساعة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة ، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي الأسكندرية / القاهرة ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

و بعد الإستقرار في الأحوال الجوية ،شهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجد أعداد كبيرة من الصيادين عقب صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل اليوم الإثنين بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والبسلة ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ،بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة .

وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة .

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية بكافة أنحاء المحافظة ، لمتابعة مدي إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب ، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .