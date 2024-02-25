الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بحث تعاون مشترك بين جامعة الدلتا التكنولوجية وشركة كيم تك للأجهزة العلمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية المهندس أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك"Chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين،بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

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يأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بتوسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة،والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية فى مجالات التكنولوجيا المتطورة.

تناول اللقاء بحث آليات اعداد وتنظيم الزيارات العلمية الميدانية وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للطلاب، وتعيين المتفوقين منهم دعم مشاريع تخرج الطلاب ومشروعاتهم التطبيقية والتى تسهم فى حل مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع،بالإضافة الى تبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

تدريب طلاب جامعة الدلتا على التطورات التكنولوجية

وأكد الدكتور عربى كشك حرص جامعة الدلتا التكنولوجية تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة؛ لتأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتقنياتها،وتوفير بيئة تعليمية نموذجية لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتعزيز قدراتهم الذاتية وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وذكر المهندس أحمد الشرقاوي أن كيم تك "Chem.tech"تؤمن بأهمية ارتباط التعليم بخدمة وتنمية المجتمع ودعم الصناعة والإقتصاد الوطنى، مؤكدًا على أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، خاصة مع توجه واهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية.

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