وفد اندونيسي يبحث سبل الاستثمارات بمنطقة قناة السويس

استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها بالعاصمة الإدارية، وفدا من وزارة التجارة و الصناعة الإندونيسية برئاسة چيرى سامبواجا نائب وزير التجارة و الصناعة الإندونيسى و محمد زعيم نائب رئيس البعثة، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالات الموانئ و الطاقة الخضراء و صناعة السيارات و صناعة الزيوت التى تشتهر بها إندونيسيا.



وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقدم خدمات تموين السفن والوقود الأخضر، كما تم استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تصنع من المنطقة الاقتصادية بيئة عمل استثمارية ناجحة.

أعرب الوفد الإندونيسى عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ما تتميز به من مقومات اهمها القرب من الاسواق العالمية و استراتيجية التحول الاقتصادى الاخضر، كما ابدى الوفد اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تشمل الموانئ و السيارات الكهربائية و الوقود الاخضر، وذلك نظرًا لما تشهده الموانئ الأندونيسية من نشاط.