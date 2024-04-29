تداول 3198 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعه

شهدت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج 34 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1997 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية

تداول 145 ألف طن

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره

ثمرة الجهود المتواصلة

ومن جانبه أكد اللواء بحرى نهاد شاهين على، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على أهمية هذه الإنجازات، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة الجهود المتواصلة التى تبذلها الإدارة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية للميناء. كما أكد على التزام الإدارة بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، والحفاظ على البيئة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

وأضاف إن هذه الأرقام القياسية تؤكد على المكانة الرائدة التى يتمتع بها ميناء الإسكندرية كمركز تجارى إقليمى هام، ودوره المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى المصرى. ونحن نسعى جاهدين لتعزيز هذه المكانة من خلال تطوير خدماتنا وتقديم أفضل الحلول لعملائنا، مما سيساهم بشكل كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

التكيف مع الظروف المتغيرة

و أكد أن هذه الإنجازات تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية صعبة، مما يؤكد على قدرة ميناء الإسكندرية على التكيف مع الظروف المتغيرة والحفاظ على مكانته التنافسية. كما ترسل هذه الإنجازات رسالة قوية إلى المستثمرين المحليين والعالميين تؤكد على جاذبية السوق المصرية وفرص الاستثمار الواعدة التى يوفرها ميناء الإسكندرية