موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم.. تعد المناسبات سالفة الذكر من أبرز الأعياد التي يحصل خلالها الموظفون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وهو ما دفع الكثير من المواطنين بالبحث عبر "جوجل" عن الموعد الرسمي لـ عيد العمال وشم النسيم 2024.

عيد العمال وشم النسيم

وفي شهر مايو 2024 يحتفل المصريون بعيد العمال وشم النسيم، حيث يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ويتم ترحيل موعد إجازة عيد العمال لـ يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024، ليصبح يوم الأحد والإثنين إجازة.

عيد العمال

وفي سياق آخر كشفت وزارة العمل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازات متبقية خلال عام 2024

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024، إجازة عيد العمال.

- يوم الإثنين 6 مايو 2024، شم النسيم.

- يوم السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات.

- يوم الأحد 16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.

- يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، عيد الجلاء 1956.

- يوم الأحد 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.

- يوم الإثنين 8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952.

-يوم الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

-يوم الأحد 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.