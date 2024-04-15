جامعة سوهاج تستأنف عملها بعد أجازة عيد الفطر

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، استئناف العمل داخل الإدارات المختلفة بمبني المركزية وذلك بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، مهنئناً جميع موظفي الجهاز الإداري بالإدارة المركزية، بمناسبة الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال جولته التفقدية بالمكاتب الإدارية بمصاحبة المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، والدكتور احمد جلال امين الجامعة المساعد، وعدد من مديري الإدارات المختلفة.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة علي حسن سير العمل في يومه الأول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، مقدماً لهم التهاني وأصدق الدعوات القلبية بهذه المناسبة الطيبة، داعياً الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات، ومتمنياً مزيد من التقدم والتطور للجامعة و استمرار العمل بروح الفريق الواحد الذي تسوده مشاعر المحبة والاحترام المتبادل

ووجه "النعماني"بتكثيف الجهود للارتقاء وتحسين الاداء داخل الادارات تماشياً مع التطور الإداري الذي تشهده الجامعة على كل الأصعدة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام.

وأكد رئيس الجامعة علي مواصلة إدارة الجامعة التطوير و الارتقاء بمستوى كافة الخدمات في جميع قطاعات الجامعة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، وتحسين مستوى العملية التعليمية، بهدف أن نقدم للمجتمع خريجين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الايام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد النعماني خلال جولته بالجهاز الإداري ودوره الهام في تطوير العمل وخدمة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحسين النظم الإدارية، وخلال الجوله اجري حوارارت مع العاملين للتعرف علي آرائهم ومقترحات، موجها بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جولة مفاجئة، لجميع مباني العيادات الخارجية والتخصصية وغرف العمليات الكبري والصغري والمطبخ المركزي، ومركز التعقيم، والأقسام الداخلية، بمستشفى الجامعة القديم، لمتابعة سير العمل وانتظامه في اول أيام العودة للعمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفي الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير عام الأمن الإداري بالجامعة، والدكتور احمد كمال مدير العيادات الخارجية.

وخلال الجولة التفقدية التقي رئيس الجامعة بالعديد من الحالات المرضية من المترددين علي المستشفي والمحجوزين داخلياً، واستمع الي مطالبهم واقتراحاتهم وناظر العديد من الحالات بنفسه في بعض العيادات، مشدداً علي تواجد جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم، والاهتمام بنظافة وتنظيم العيادات، وتوفير جميع الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارحية والتخصصية، موجهاً عدد من الإجراءات لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.

وقال الدكتور مجدي القاضي أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة لاستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحاً ان عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية في أول يوم عمل عقب عطلة العيد بلغت ٢٢٠٠ حالة، موزعين علي عدد ٢٣ عيادة تخصصية، مشدداً علي تسجيل جميع الحالات وعمل إحصائية يومياً والاهتمام بأعمال النظافة للعيادات وغرف الكشف والطرقات والممرات الرئيسية وتذليل العقبات أمام المترددين علي المستشفي الجامعي بمقريها.

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد النحاس، ان الجولة التفقدية شملت عدد من العيادات الخارجية والتخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم مثل عيادات النسا والتوليد، الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وجراحة العظام ، والأمراض العصبية، وعلاج الألم والجلدية، وجراحة التجميل، الأوعية الدموية، الباطنة، والأطفال، طب الأسرة، أمراض الدم، رسم المخ والعضلات، الأم والجنين، المسالك، طب المناطق الحارة، والأشعة المقطعية وأشعة الرنين، طب وجراحة العيون، والسمعيات، وحدة ومركز طب أمراض التخاطب، اشعة الايكو، الي جانب تفقد مركز التعقيم، والمطبخ المركزي للمستشفى.