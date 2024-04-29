دعاء السفر كما ورد عن النبي

تعد أهمية وفضل الدعاء لله سبحانه وتعالى طاعة وعباده عظيمة للمولى عزل وجل، وقد أمرنا الله في الدعاء والإلحاح به لنيل محبته ورضوانه، وكذلك نيل ما نحب أن يكرمنا الله به في كل أحوالنا وأثناء السفر أيضاً.

ويجب ان يلتزم البشر بالدعاء في كافة أوقاتهم لكونهم أكرم الخلق عند الله بعد الأنبياء والصالحين، حيث أن الدعاء من أكرم الأشياء عند الله سبحانه وتعالى. كان النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل". وكان رسول اللّه "صلى الله عليه وسلم" إذا سافر يتعوّذ من وعثاء السّفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور (النقص بعد الزيادة)، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال". رواه مسلم



