اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية بمحافظة كفر الشيخ

أصدرت هندسة كهرباء كفر الشيخ، نشرة بالمناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي وذلك من أجل قيام فرق الطوارئ والصيانة بالهندسة بعمل الصيانة اللازمة للمحولات والمغذيات المستهدفة، في 17 قرية ومنطقة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الفصل المبرمج لصيانة شبكات الجهد المتوسط اليوم الاثنين.

وأكدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، في البيان الصادر عنها، أن عملية فصل الكهرباء في المناطق المستهدفة ستتم في التاسعة من صباح اليوم، وحتى الساعه 12 ظهرا، أو الانتهاء من الأعمال، وأنه لن يتم فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق ضمن خطة تخفيف الأحمال حتى لا يتكرر فصل التيار عنها مرتين في يوم واحد.

وعن المناطق المستهدفة، فأكدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة هي: قرية محلة القصب وتوابعها، قرية كفر مجر وتوابعها، قرية زبيدة وتوابعها، قرى بر بحري، قرية العرب وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية أبو خشبة، وقرية خان الجني، وقرية البرانية وتوابعها، منطقة المضرب، قرية السالمية وتوابعها، قرية بطيطه، قرية الشمارقة، قرية المناوفة وتوابعها، منطقة مزارع الثروة السمكية، منطقة مرور الحامول، منطقة محطة الصرف الصحي.